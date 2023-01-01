Биография

Галина Балан-Тимкина — российская актриса и продюсер. Родилась в украинском городе Летичев 31 июля 1974 года. В 1992 году Галина окончила среднюю школу в родном городе на Украине и переехала в столицу поступать в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет режиссуры и хореографии. В 2007 году кинодеятельница сыграла эпизодическую роль в мелодраме «Здравствуйте Вам!». В качестве продюсера Галина Балан-Тимкина начала свою деятельность в 2009 году с ТВ-фильма «Чужие души». Ее самые известные работы базируются на сериальном поле: проекты «Анна Герман. Тайна белого ангела», «Спецы», «Испытание», а также «Объятия лжи».