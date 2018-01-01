Биография

Олеся Островская — украинская актриса театра и кино. Родилась в Киеве 1 февраля. После окончания школы Олеся поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получила актерское образование. После окончания вуза девушка вошла в труппу киевского театра «Актер». Олеся Островская играет на телевидении с 2011 года. Ее первые сериалы — «Возвращение Мухтара 7», «Личное дело» и «Отдел 44». Известность актрисе принесли роли в проектах «Выбор матери» и «Объятия лжи».