Биография

Дарья Творонович — украинская актриса театра и кино. Родилась 5 июня 1994 года. Прежде чем прийти к актерской профессии, Дарья работала аниматором и ведущей корпоративов. Также девушка увлекалась игрой на музыкальных инструментах, танцами и вокалом. В 2014 году Творонович стала актрисой театра импровизации «Черный квадрат» в Киеве, а в 2016 году — Нового театра на Печерске. Дарья Творонович снимается в кино и на телевидении с 2017 года. За это время она успела сыграть в таких сериалах, как «Эксперт», «На твоей стороне», «Выбор матери», «Объятия лжи» и другие.