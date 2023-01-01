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Есенин

Есенин (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Есенин 1 сезон
Триллеры, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов, получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Хлыстов решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его загадочной гибели.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Есенин»

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