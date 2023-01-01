Чужие дети (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Дарья и Семен живут бедно, но счастливо — у них подрастает сын Миша, и пара мечтает добиться успеха, чтобы приобрести дом побольше. Однако их спокойствию приходит конец, когда глава семьи ввязывается в авантюру и полностью разоряется. Найти работу в маленьком поселке оказывается невозможно, но подруга Даши рассказывает о необычном способе заработать очень большие деньги — суррогатном материнстве. Девушка решается на отчаянный шаг и быстро находит через агентство клиентов — олигарха Бориса и его жену Инну. Но она еще не знает, через что ей придется пройти за время беременности.



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