8.52020, Чужие дети 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Чужие дети (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Дарья и Семен живут бедно, но счастливо — у них подрастает сын Миша, и пара мечтает добиться успеха, чтобы приобрести дом побольше. Однако их спокойствию приходит конец, когда глава семьи ввязывается в авантюру и полностью разоряется. Найти работу в маленьком поселке оказывается невозможно, но подруга Даши рассказывает о необычном способе заработать очень большие деньги — суррогатном материнстве. Девушка решается на отчаянный шаг и быстро находит через агентство клиентов — олигарха Бориса и его жену Инну. Но она еще не знает, через что ей придется пройти за время беременности.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Елена
Великанова
- Актёр
Евгений
Воловенко
- Актриса
Марина
Волкова
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актёр
Александр
Мохов
- Актёр
Виктор
Конисевич
- Актриса
Елена
Кружилина
- Актриса
Анна
Петраш
- Сценарист
Кира
Худолей
- Сценарист
Ася
Гусева
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Павел
Карван
- АУХудожник
Александр
Уколов
- Оператор
Артём
Козырев