Биография

Павел Карван — продюсер и художник-постановщик. Родился в Хмельницком 4 мая 1988 года. После школы поступил в Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Первые шаги в сфере кино и телевидения начал делать в 2013 году, устроившись художником-постановщиком в сериал «Спецотряд „Шторм“». Позже решил попробовать себя в качестве продюсера. Сегодня в фильмографии Павла Карвана 45 проектов. Он работал над такими сериалами, как «Чужие дети», «Дом, где сердце», «Пряный вкус любви», «Хрустальная мечта», «Все равно тебя дождусь», «Алмазная корона», «Мой милый найденыш», «Слабое звено».