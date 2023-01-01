Биография

Анна Петраш — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Киеве 15 августа 1973 года. Окончила Театральный институт имени Садовского, Национальный педагогический университет имени Драгоманова и Киевский институт музыки имени Глиэра. Играла в таких мюзиклах и спектаклях, как «Гарнир по-французски», «Человек и джентльмен», «Три мушкетера», «Возвращение Синдбада». Сегодня фильмография Анны Петраш насчитывает 30 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Красный жемчуг любви», «Такси», «Как закалялся стайл», «Между любовью и ненавистью», «Я заберу твою семью». В 2020 году исполнила роль Зины в мелодраме «Чужие дети».