Артём Козырев

Биография

Артем Козырев — оператор-постановщик. Родился в Запорожской области 20 ноября. После окончания школы поступил в Киевский международный университет. С 2013 года работает в компании Starlight films и сотрудничает со студией «Киевтелефильм». Сегодня фильмография Артема Козырева насчитывает более 15 работ. Он работал оператором на таких проектах, как «Слабое звено», «Алмазная корона», «Пряный вкус любви», «Дом, где сердце», «Новогодний ангел», «Хрустальная мечта», «Мой любимый друг». В 2020 году принял участие в съемках мелодрамы «Чужие дети».