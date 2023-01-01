Биография

Елена Кружилина — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Киеве 21 декабря 1967 года. После окончания школы Елена поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Сотрудничала с Киевским театром эстрады, после чего перешла в «Молодой театр». Сегодня актрису можно встретить в постановках «Очарованный», «Уступи место!», «Аромат жертвы». На экране Елена Кружилина дебютировала в 1990 году, снявшись в фильме «Под маской черной кошки». Также она появилась в сериалах «Чужие дети», «Последняя электричка», «Дедушка», «Мой любимый друг», «Незакрытая мишень», «Преступление в фокусе».