Бригада (сериал, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Это история четырех друзей детства, обычных московских парней, Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила, выросших в одном дворе. Друзья решили немного подзаработать, но незапланированное убийство вмиг перемешало все задуманное, поставив на кон их жизни.



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