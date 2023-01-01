Биография

Александр Акопов — российский продюсер кино и телевидения. Сопредседатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, соучредитель продюсерской компании COSMOS studio, бывший президент кинокомпании «Амедиа». Родился в Москве. В юности писал сценарии и участвовал в телевизионной программе «КВН». Как продюсер Александр Акопов занимался созданием телевизионных проектов, многие из которых стали этапными для индустрии: «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Простые истины», «Кто в доме хозяин?», «Бригада», «Бедная Настя», «Закрытая школа» и другие. В 2022 году Александр Акопов назначен заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС.