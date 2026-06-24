За закрытыми глазами. Сезон 1
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За закрытыми глазами
1-й сезон

За закрытыми глазами (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, За закрытыми глазами. Сезон 1 8 серий
Детектив, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Женя Журавлева — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Журавлевой только предстоит разобраться, так ли это, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Детектив

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «За закрытыми глазами»