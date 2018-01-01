Биография

Теона Дольникова — российская актриса театра и кино, певица. Лауреат премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Родилась в Москве 24 августа 1984 года. Будущая актриса родилась в тесно связанной с творчеством семье, мама была театральным режиссером, а отец — литературным редактором. Уже в три года девочка начала заниматься балетом, а в пятилетнем возрасте — игрой на скрипке и фортепиано. По окончании средней школы Теона обучалась в джазовом училище, Высшей школе деятелей сценического искусства при ГИТИСе, а также в Лос-Анджелесском Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Еще учась в школе, она участвовала в мюзиклах и театральных постановках. Актриса снималась в телешоу, связанных с вокальными конкурсами. Известна как актриса дубляжа — ее голосом говорит Покахонтас из одноименного мультфильма 2009 года. Кинокарьеру Теона Дольникова начала с сериала «Бедная Настя», где исполнила роль второго плана. Последующие несколько лет она играла эпизодические роли, но в 2009-м получила одну из главных в многосерийном проекте «Цыганочка с выходом». В 2019 году вышел один из наиболее знаковых фильмов с участием актрисы — «Джон Уик 3», продюсером и исполнителем главной роли в которой был Киану Ривз. В 2022 году Теона снялась сразу в двух проектах — «Чикатило. Финальный сезон» и «Ресторан по понятиям».