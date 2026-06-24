Женя Журавлева — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Журавлевой только предстоит разобраться, так ли это, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

