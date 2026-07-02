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За закрытыми глазами
Актёры и съёмочная группа сериала «За закрытыми глазами»

Актёры и съёмочная группа сериала «За закрытыми глазами»

Режиссёры

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Режиссёр

Актёры

Павел Прилучный

Павел Прилучный

АктёрВалерий Макаров
Лиза Моряк

Лиза Моряк

АктрисаЖеня Журавлева
Алексей Гришин

Алексей Гришин

АктёрДегтярев
Сергей Шароватов

Сергей Шароватов

АктёрКирилл
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

АктёрАлександр, эксперт
Виктория Богатырёва

Виктория Богатырёва

АктрисаЕлена
Оскар Кучера

Оскар Кучера

АктёрНовиков
Карэн Бадалов

Карэн Бадалов

АктёрГрейц
Эльдар Калимулин

Эльдар Калимулин

АктёрЭльдар
Олег Комаров

Олег Комаров

АктёрПоляков
Теона Дольникова

Теона Дольникова

АктрисаНаталья
Артур Ваха

Артур Ваха

АктёрАхмедов
Игорь Климов

Игорь Климов

АктёрТерентьев
Евгений Зарубин

Евгений Зарубин

АктёрЖаба

Сценаристы

Алексей Гравицкий

Алексей Гравицкий

Сценарист
Анна Кулаева

Анна Кулаева

Сценарист
Сергей Волков

Сергей Волков

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Софья Митрофанова

Софья Митрофанова

Продюсер
Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Марина Катая

Марина Катая

Продюсер
Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Продюсер
Алексей Гравицкий

Алексей Гравицкий

Продюсер
Илья Шувалов

Илья Шувалов

Продюсер
Екатерина Шувалова

Екатерина Шувалова

Продюсер
Мария Наумидис

Мария Наумидис

Продюсер

Художники

Джамиля Дадаева

Джамиля Дадаева

Художница

Монтажёры

Георгий Исаакян

Георгий Исаакян

Монтажёр

Операторы

Карен Манасерян

Карен Манасерян

Оператор

Композиторы

Марк Дорбский

Марк Дорбский

Композитор