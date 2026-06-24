2022, За закрытыми глазами. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Фантастика18+
Серия в подписке «PREMIER»
За закрытыми глазами (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 4
- 18+30 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 5
- 18+33 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 6
- 18+28 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
За закрытыми глазами
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Женя Журавлева — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Журавлевой только предстоит разобраться, так ли это, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Детектив
Время32 мин / 00:32
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Сергей
Шароватов
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- ВБАктриса
Виктория
Богатырёва
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актёр
Карэн
Бадалов
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Актёр
Олег
Комаров
- ТДАктриса
Теона
Дольникова
- Актёр
Артур
Ваха
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- Актёр
Евгений
Зарубин
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- АКСценарист
Анна
Кулаева
- СВСценарист
Сергей
Волков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- ДДПродюсер
Давид
Дадунашвили
- АГПродюсер
Алексей
Гравицкий
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- МНПродюсер
Мария
Наумидис
- ДДХудожница
Джамиля
Дадаева
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- Оператор
Карен
Манасерян
- МДКомпозитор
Марк
Дорбский