Солдаты. Дембельский альбом. Сезон 1
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Солдаты. Дембельский альбом
1-й сезон

Солдаты. Дембельский альбом (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

9.02008, Солдаты. Дембельский альбом. Сезон 1 10 серий
18+

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1-й сезон

Сюжет

Один из основных творцов «дембельской солдатской книги» — подполковник Староконь. Именно он, статусный балагур, придаст «Дембельскому альбому» самое бесценное — авторский, рукотворный характер.

Вместе со своим беспечным помощником сержантом Сидоровым он создаст неповторимую, яркую «шинельную» телекнигу с индивидуальными пометками...

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Информация

Страна
Россия

Рейтинг

4.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Дембельский альбом»

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