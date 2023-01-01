WinkСериалыСолдаты. Дембельский альбомАктёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Дембельский альбом»
Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Дембельский альбом»
Режиссёры
Актёры
Актёрполковник Бородин
Борис Щербаков
Актёрмайор Колобков
Роман Мадянов
Актрисамедсестра Пылеева
Ольга Фадеева
Актёрпрапорщик Шматко
Алексей Маклаков
Актёррядовой Соколов
Иван Моховиков
Актёррядовой Медведев
Александр Лымарев
Актёркапитан Зубов
Алексей Ошурков
Актёрпрапорщик Данилюк
Анатолий Кощеев
Актёрсержант Рылеев
Павел Кассинский
Актёрсержант Прохоров