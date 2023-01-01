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Солдаты. Дембельский альбом
Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Дембельский альбом»

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Дембельский альбом»

Режиссёры

Сергей Арланов

Сергей Арланов

Режиссёр

Актёры

Борис Щербаков

Борис Щербаков

Актёрполковник Бородин
Роман Мадянов

Роман Мадянов

Актёрмайор Колобков
Ольга Фадеева

Ольга Фадеева

Актрисамедсестра Пылеева
Алексей Маклаков

Алексей Маклаков

Актёрпрапорщик Шматко
Иван Моховиков

Иван Моховиков

Актёррядовой Соколов
Александр Лымарев

Александр Лымарев

Актёррядовой Медведев
Алексей Ошурков

Алексей Ошурков

Актёркапитан Зубов
Анатолий Кощеев

Анатолий Кощеев

Актёрпрапорщик Данилюк
Павел Кассинс�кий

Павел Кассинский

Актёрсержант Рылеев
Максим Коновалов

Максим Коновалов

Актёрсержант Прохоров

Сценаристы

Леонид Купридо

Леонид Купридо

Сценарист
Александр Булынко

Александр Булынко

Сценарист
Сергей Олехник

Сергей Олехник

Сценарист
Александр Тыкун

Александр Тыкун

Сценарист

Операторы

Фёдор Краснопёров

Фёдор Краснопёров

Оператор

Композиторы

Евгений Феклистов

Евгений Феклистов

Композитор
Юта

Юта

Композитор