Пекарь и красавица (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Как обычному пекарю почувствовать вкус и роскошь светской жизни? В сериале «Пекарь и красавица» 1 сезон даст исчерпывающие, но неожиданные ответы на этот вопрос.



Андрей приводит в ресторан свою девушку, чтобы вместе отметить годовщину. Однако вместо тихого совместного ужина происходит крутой поворот в его жизни: в туалете ресторана он сталкивается с дочерью миллиардера Сашей Лариной. Жизни молодых людей тесно сплетаются в этот самый момент, и теперь двум совершенно непохожим людям предстоит узнать больше друг о друге и о настоящей любви. А еще вместе посетить Лондон, прятаться от папарацци и побывать на нескольких умопомрачительных тусовках.



Будут ли Андрей и Саша вместе или окажутся слишком разными друг для друга? Смотрите 1 сезон «Пекарь и красавица» в онлайн-кинотеатре Wink.

