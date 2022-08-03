Wink
Пекарь и красавица
1-й сезон

Пекарь и красавица (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.22018, Пекарь и красавица. Сезон 1 17 серий
Комедия, Мелодрама18+

Как обычному пекарю почувствовать вкус и роскошь светской жизни? В сериале «Пекарь и красавица» 1 сезон даст исчерпывающие, но неожиданные ответы на этот вопрос.

Андрей приводит в ресторан свою девушку, чтобы вместе отметить годовщину. Однако вместо тихого совместного ужина происходит крутой поворот в его жизни: в туалете ресторана он сталкивается с дочерью миллиардера Сашей Лариной. Жизни молодых людей тесно сплетаются в этот самый момент, и теперь двум совершенно непохожим людям предстоит узнать больше друг о друге и о настоящей любви. А еще вместе посетить Лондон, прятаться от папарацци и побывать на нескольких умопомрачительных тусовках.

Будут ли Андрей и Саша вместе или окажутся слишком разными друг для друга? Смотрите 1 сезон «Пекарь и красавица» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

