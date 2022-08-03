Пекарь и красавица (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Как обычному пекарю почувствовать вкус и роскошь светской жизни? В сериале «Пекарь и красавица» 1 сезон даст исчерпывающие, но неожиданные ответы на этот вопрос.
Андрей приводит в ресторан свою девушку, чтобы вместе отметить годовщину. Однако вместо тихого совместного ужина происходит крутой поворот в его жизни: в туалете ресторана он сталкивается с дочерью миллиардера Сашей Лариной. Жизни молодых людей тесно сплетаются в этот самый момент, и теперь двум совершенно непохожим людям предстоит узнать больше друг о друге и о настоящей любви. А еще вместе посетить Лондон, прятаться от папарацци и побывать на нескольких умопомрачительных тусовках.
Будут ли Андрей и Саша вместе или окажутся слишком разными друг для друга? Смотрите 1 сезон «Пекарь и красавица» в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Никита
Волков
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ДТАктёр
Джеймс
Тратас
- Актёр
Алексей
Розин
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актёр
Артур
Ваха
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- ПКСценарист
Павел
Кривчик
- ААСценарист
Асси
Азар
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- ГВОператор
Григорий
Володин