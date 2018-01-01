Пекарь и красавица (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия о гламуре и моде с Аней Чиповской и Никитой Волковым. Повседневная жизнь Андрея, обычного пекаря из Малаховки, резко меняется, когда он случайно знакомится с привлекательной Сашей Лариной в туалете ресторана. Грандиозные вечеринки в стиле «Великого Гэтсби», путешествия в Лондон, светская жизнь и навязчивые папарацци — все это становится неотъемлемой частью его будней. Однако на горизонте появляется бывшая подруга Андрея, которая затаила обиду на парня и мечтает о возмездии. А в жизнь Саши возвращается экс-бойфренд, горячий голливудский актер, который хочет возобновить отношения. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Пекарь и красавица», — в хорошем качестве и без рекламы он доступен только на видеосервисе Wink!



Сериал Пекарь и красавица 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.