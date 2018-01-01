Охотники за бриллиантами (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
В ноябре 1980-го происходит ограбление вдовы А.Толстого. Из квартиры выносят антиквариат, но, главное, пропадает необыкновенной красоты брошь Королевская Лилия, изготовленная для Людовика XV. Поскольку вдова Толстого имеет обширные связи и в СССР и за рубежом, дело получает широкий резонанс, к расследованию привлекаются самые серьезные силы МВД, за ходом следствия следит лично министр МВД Щелоков.
Следствие выходит на участницу ограбления – жену французского дипломата, которая собирается покинуть страну. Задержан и её сообщник, известный одесский вор по кличке Бес. Однако бриллиантов при них не обнаружено. Следователь Шахов раскручивает цепочку, надеясь выйти на заказчика – следы уводят всё выше и выше по служебной лестнице, и расследование становится всё опаснее и опаснее для Шахова.
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АГАктёр
Антон
Гришанин
- ВГАктёр
Виталий
Гусев
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- ДЧСценарист
Дмитрий
Черкасов
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Александр
Новин
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- ВБОператор
Владимир
Башта
- ААКомпозитор
Алексей
Айги