Охотники за бриллиантами (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

В ноябре 1980-го происходит ограбление вдовы А.Толстого. Из квартиры выносят антиквариат, но, главное, пропадает необыкновенной красоты брошь Королевская Лилия, изготовленная для Людовика XV. Поскольку вдова Толстого имеет обширные связи и в СССР и за рубежом, дело получает широкий резонанс, к расследованию привлекаются самые серьезные силы МВД, за ходом следствия следит лично министр МВД Щелоков.



Следствие выходит на участницу ограбления – жену французского дипломата, которая собирается покинуть страну. Задержан и её сообщник, известный одесский вор по кличке Бес. Однако бриллиантов при них не обнаружено. Следователь Шахов раскручивает цепочку, надеясь выйти на заказчика – следы уводят всё выше и выше по служебной лестнице, и расследование становится всё опаснее и опаснее для Шахова.

