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Охотники за бриллиантами
Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники за бриллиантами»

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники за бриллиантами»

Режиссёры

Александр Котт

Александр Котт

Режиссёр

Актёры

Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

Актёрследователь Шахов
Пётр Фёдоров

Пётр Фёдоров

АктёрАнатолий Бессонов
Владимир Ильин

Владимир Ильин

АктёрСергей Иванович Орлов
Александр Новин

Александр Новин

АктёрИгорь Латышев
Евгений Миронов

Евгений Миронов

АктёрБорис Буряце
Мария Аронова

Мария Аронова

АктрисаГалина Брежнева
Авангард Леонтьев

Авангард Леонтьев

АктёрВалентин Маркович Голованов / Штерн Эммануил Маркович
Виталий Кищенко

Виталий Кищенко

АктёрСемен Альбертович Иванов
Антон Гришанин

Антон Гришанин

Актёр
Виталий Гусев

Виталий Гусев

Актёр

Сценаристы

Вячеслав Рогожкин

Вячеслав Рогожкин

Сценарист
Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

Сценарист

Продюсеры

Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Денис Фролов

Денис Фролов

Продюсер
Александр Новин

Александр Новин

Продюсер

Художники

Алим Матвейчук

Алим Матвейчук

Художник
Валентин Гнездилов

Валентин Гнездилов

Художник

Монтажёры

Алексей Бобров

Алексей Бобров

Монтажёр

Операторы

Владимир Башта

Владимир Башта

Оператор

Композиторы

Алексей Айги

Алексей Айги

Композитор