Охотники за бриллиантами. Серия 7
Wink
Сериалы
Охотники за бриллиантами
1-й сезон
7-я серия

Охотники за бриллиантами (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.32011, Охотники за бриллиантами. Серия 7
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В ноябре 1980-го происходит ограбление вдовы А.Толстого. Из квартиры выносят антиквариат, но, главное, пропадает необыкновенной красоты брошь Королевская Лилия, изготовленная для Людовика XV. Поскольку вдова Толстого имеет обширные связи и в СССР и за рубежом, дело получает широкий резонанс, к расследованию привлекаются самые серьезные силы МВД, за ходом следствия следит лично министр МВД Щелоков.

Следствие выходит на участницу ограбления – жену французского дипломата, которая собирается покинуть страну. Задержан и её сообщник, известный одесский вор по кличке Бес. Однако бриллиантов при них не обнаружено. Следователь Шахов раскручивает цепочку, надеясь выйти на заказчика – следы уводят всё выше и выше по служебной лестнице, и расследование становится всё опаснее и опаснее для Шахова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники за бриллиантами»