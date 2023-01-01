Любовь как стихийное бедствие (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Художница, задыхающаяся в браке с бездушным ученым, встречает свою школьную любовь.



Ира живет словно птичка в клетке: гражданский муж Вадим заставляет ее сидеть дома и не дает шагу ступить без его ведома, а молодая девушка мечтает о свободе, романтике, вихре чувств. Неожиданно в ее жизнь возвращается человек из прошлого, Александр, и все начинает идти кувырком. Пока Вадим ловит бабочек в Эквадоре, «Любовь как стихийное бедствие» накрывает любовников с головой. Спустя некоторое время Ира понимает, что беременна.



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