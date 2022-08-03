Любовь как стихийное бедствие (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Любовь как стихийное бедствие. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Семейная жизнь Ирины складывается неудачно. Ее муж Вадим чрезмерно увлечен работой и всe время проводит в экспедициях, а Ирине остается ждать его возвращения. Мать Ирины Элеонора – ее полная противоположность. Моложавая и эксцентричная женщина привыкла брать от жизни всe ее стихия – вечный праздник. Случайная встреча Ирины со школьной любовью – одноклассником Александром – меняет налаженную жизнь. Поддавшись былым чувствам, Ирина проводит с Александром ночь, и вскоре понимает, что беременна.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Петрунь
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актёр
Александр
Ратников
- ВМАктёр
Владимир
Моташнёв
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- ТЖАктриса
Татьяна
Жевнова
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВВОператор
Владимир
Володин