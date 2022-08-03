Любовь как стихийное бедствие. Серия 2
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Любовь как стихийное бедствие
1-й сезон
2-я серия

Любовь как стихийное бедствие (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Любовь как стихийное бедствие. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семейная жизнь Ирины складывается неудачно. Ее муж Вадим чрезмерно увлечен работой и всe время проводит в экспедициях, а Ирине остается ждать его возвращения. Мать Ирины Элеонора – ее полная противоположность. Моложавая и эксцентричная женщина привыкла брать от жизни всe ее стихия – вечный праздник. Случайная встреча Ирины со школьной любовью – одноклассником Александром – меняет налаженную жизнь. Поддавшись былым чувствам, Ирина проводит с Александром ночь, и вскоре понимает, что беременна.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь как стихийное бедствие»