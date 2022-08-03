Семейная жизнь Ирины складывается неудачно. Ее муж Вадим чрезмерно увлечен работой и всe время проводит в экспедициях, а Ирине остается ждать его возвращения. Мать Ирины Элеонора – ее полная противоположность. Моложавая и эксцентричная женщина привыкла брать от жизни всe ее стихия – вечный праздник. Случайная встреча Ирины со школьной любовью – одноклассником Александром – меняет налаженную жизнь. Поддавшись былым чувствам, Ирина проводит с Александром ночь, и вскоре понимает, что беременна.

