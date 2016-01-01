Любовь как стихийное бедствие. Серия 1
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Любовь как стихийное бедствие
1-й сезон
1-я серия

Любовь как стихийное бедствие (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Любовь как стихийное бедствие. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семейная жизнь Ирины складывается неудачно. Ее муж Вадим чрезмерно увлечен работой и всe время проводит в экспедициях, а Ирине остается ждать его возвращения. Мать Ирины Элеонора – ее полная противоположность. Моложавая и эксцентричная женщина привыкла брать от жизни всe ее стихия – вечный праздник. Случайная встреча Ирины со школьной любовью – одноклассником Александром – меняет налаженную жизнь. Поддавшись былым чувствам, Ирина проводит с Александром ночь, и вскоре понимает, что беременна.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь как стихийное бедствие»