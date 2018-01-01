Биография

Татьяна Жевнова — актриса. Родилась в 1992 году. С удовольствием играла в школьных спектаклях. Училась в Минске на театральном факультете Академии искусств. Диплом актрисы драматического театра получила в 2013 году. Профессионально занималась современными танцами. Два года играла в международном театральном проекте: в спектакле польского драматурга Михала Вальчака «Амазония» у Жевновой роль оператора. После вуза работала на телевидении, вела фитнес-программу. Много снималась в рекламе. Приняла участие в съемках двадцати сериалов. Первая роль актрисы оказалась главной. В фильме ужасов 2011 года «Зима мертвецов: метелица» она играет Искру Хан, прячущуюся от угрозы в хозяйственном магазине. В сериале «Семейный детектив» актриса исполняет роль несчастной невесты. В драме Валерия Тодоровского «Оттепель» ей достается персонаж красавицы Маруси. Наибольший зрительский отклик получила работа Татьяны Жевновой в сериале «Ничто не случается дважды». Мнения публики касательно образа Аллы, сыгранного актрисой, разделились. Три четверти высказавшихся сочли персонаж удачным, четверть высказалась негативно. Равнодушным не остался никто!