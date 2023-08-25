Звезда турецких хитов «Основание: Осман» и «Черная любовь» Бурак Озчивит в экранизации культового произведения Решада Нури Гюнтекина. Погрузитесь в мир интриг и страстей вместе с 1 сезоном турецкой ленты «Королек — птичка певчая» — сериал 2013 года доступен в хорошем качестве на Wink!



Первый сезон познакомит зрителей с Фериде, которая хоть и рано осталась сиротой, но с детства получила прозвище Королек за свою живость и озорство. Фериде живет во французском пансионе, а на летние каникулы приезжает в гости к тетке Бесиме, которая стала ее опекуном, и там встречает кузена Кямрана. Молодой человек с детства влюблен в девушку, однако не готов открыто признать свои чувства и состоит в тайных отношениях с вдовой Нериман. Когда Фериде случайно узнает о секрете кузена, то предлагает ему молчание в обмен на услугу.



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