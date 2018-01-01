Биография

Фахрийе Эвджен Озчивит — турецкая актриса кино и телевидения. Фахрийе родилась в городе Золингене 4 июня 1986 года в семье турка, эмигрировавшего из Салоников. После окончания средней школы девушка поступила в Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне, где изучала социологию. В 2005 году Фахрийе с матерью отправилась на отдых в Стамбул, где получила роль в сериале «Никогда не забывай». После окончания съёмок она решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск. Вскоре Фахрийе Эвджен Озчивит получила роль Неджлы в современной адаптации романа Гюнтекина «Листопад», принёсшей ей широкую известность в Турции. Ещё не завершив работу в «Листопаде», актриса получила несколько ролей в сериалах и фильмах: Сонгюль в мини-сериале «Тоска», Кыз в фильме «Небеса» и Пынар в кинокартине «Любовное затмение». В 2013 году Фахрийе исполнила главную роль в современной адаптации ещё одного романа Решата Нури Гюнтекина — «Королек — птичка певчая». Затем она сыграла Мюрвет в сериале «Курт Сеит и Шура». В 2014 году она получила главную роль в фильме «Любовь похожа на тебя» вместе с Бураком Озчивитом, с которым ранее играла в «Корольке». В 2016 году девушка снялась в фильме «Бесконечная любовь», где её партнером стал известный турецкий актёр Мурат Йылдырым.