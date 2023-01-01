Биография

Дениз Джелилоглу — турецкий актер кино и телевидения. Родился в Болгарии 19 июля 1986 года. Джелилоглу переехал в Турцию со своей семьей, когда ему было 3 года. Он окончил театральное отделение Государственной консерватории Университета Мимара Синана, участвовал во многих театральных постановках. Актер известен ролями в таких проектах, как сериалы «Доказательство», «Королек — птичка певчая», «Королева ночи», «Черно-белая любовь», фильмах «Неужели мы поняли друг друга?», «Рыба во мне», «Между», «Последний выход», «Чудо в камере №».