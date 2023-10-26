Королек - птичка певчая. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Королек - птичка певчая
1-й сезон
13-я серия

Королек - птичка певчая (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Çalikusu
Драма, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сложная судьба турчанки и запретная любовь. Мелодрама по мотивам одноименного романа Решада Нури Гюнтекина. Фериде — сирота, рано потерявшая мать и отца. Во французском пансионе, где она проживала, за озорство ее прозвали Королек. В гостях у тетушки Бесиме юная красавица впервые встречает двоюродного брата Кямрана, к которому со временем начинает испытывать нежные чувства. Поначалу гордая Фериде демонстративно игнорирует кузена, но узнав о его любовной связи, предлагает ему сыграть роль своего жениха в обмен на молчание. Тем временем в Королька влюбляется Селим, друг Кямрана. Чем обернется эта игра? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть турецкий сериал «Королек — птичка певчая», — все серии доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королек - птичка певчая»