Королек - птичка певчая (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сложная судьба турчанки и запретная любовь. Мелодрама по мотивам одноименного романа Решада Нури Гюнтекина. Фериде — сирота, рано потерявшая мать и отца. Во французском пансионе, где она проживала, за озорство ее прозвали Королек. В гостях у тетушки Бесиме юная красавица впервые встречает двоюродного брата Кямрана, к которому со временем начинает испытывать нежные чувства. Поначалу гордая Фериде демонстративно игнорирует кузена, но узнав о его любовной связи, предлагает ему сыграть роль своего жениха в обмен на молчание. Тем временем в Королька влюбляется Селим, друг Кямрана. Чем обернется эта игра?


