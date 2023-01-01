Биография

Пынар Чаглар Генчтюрк — турецкая актриса театра, кино и телевидения. Родилась в городе Измит 1 января 1982 года. Будущая актриса окончила театральное отделение факультета изящных искусств Университета Едитепе, а также получила степень магистра кино и драмы в университете имени Кадир Хаса. Карьера Пынар началась с театра Коджаэли. В 2009 году Пынар получила свою первую роль в фильме «7 мужей Хюрмюз». Год спустя актриса сыграла Арзу в кинокартине «Обмануть кого-нибудь?». Дебютом на телевидении для Пынар стала роль Бейхан Султан в сериале «Великолепный век». После этого актриса снялась в телесериале «Королек — птичка певчая». Также Пынар Чаглар Генчтюрк известна по таким проектам, как фильм ужасов «Сиджин», сериалы «Друзья — это хорошо» и «Задира».