Биография

Чаган Ырмак — турецкий сценарист и режиссер кино и телевидения. Родился в Измире 4 апреля 1970 года. Чаган провел детство в Сеферихисаре. Изучал радио, кино и телевидение на факультете коммуникаций Эгейского университета. После окончания в 1992 году работал в кино и на телевидении в качестве помощника режиссера и был удостоен первой премии на IFSAK за короткометражный фильм. Первым художественным фильмом Чагана Ырмака стала кинолента «Пожелай мне удачи» 2001 года. Успех к режиссеру пришел после сериала «Узоры из роз» и фильмов «Все о Мустафе» 2004 года и «Мой отец и мой сын» 2005 года. Они получили шесть наград Турецкой ассоциации кинематографистов, в том числе за лучшую режиссуру. С тех пор он снял сериал «Первая любовь» для Star и фильм «В темноте» 2009 года. Также он снял фильмы «Спящая принцесса» 2010 года, «Народ моего деда» 2011 года, «Неужели мы поняли друг друга?» 2013 года и «Шепни, если я забуду» 2014 года.