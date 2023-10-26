Королек - птичка певчая (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Сложная судьба турчанки и запретная любовь. Мелодрама по мотивам одноименного романа Решада Нури Гюнтекина. Фериде — сирота, рано потерявшая мать и отца. Во французском пансионе, где она проживала, за озорство ее прозвали Королек. В гостях у тетушки Бесиме юная красавица впервые встречает двоюродного брата Кямрана, к которому со временем начинает испытывать нежные чувства. Поначалу гордая Фериде демонстративно игнорирует кузена, но узнав о его любовной связи, предлагает ему сыграть роль своего жениха в обмен на молчание. Тем временем в Королька влюбляется Селим, друг Кямрана. Чем обернется эта игра? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть турецкий сериал «Королек — птичка певчая», — все серии доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
СтранаТурция
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время127 мин / 02:07
- Режиссёр
Чаган
Ырмак
- ДЮРежиссёр
Доган
Юмит Караджа
- БЭАктриса
Бенгю
Эргин
- ЭХАктриса
Эбру
Хелваджиоглу
- Актёр
Фехми
Караарслан
- НШАктриса
Нурджан
Ширин
- НЙАктриса
Несли
Йильмаз
- ВЧАктёр
Вахдет
Челик
- Актриса
Фахрийе
Эвджен Озчивит
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Пынар
Чаглар Генчтюрк
- Актёр
Дениз
Джелилоглу
- Продюсер
Тимур
Савджи
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Композитор
Айтекин
Аташ