Биография

Фехми Караарслан — турецкий актер театра, кино и телевидения. Родился 29 апреля 1981 года. Караарслан получил блестящее образование в Лионской консерватории, а затем продолжил учебу в государственной консерватории в Париже на факультете актерского мастерства. Как артист театра Фехми Караарслан имел успех на сцене Парижского государственного театра, Театра новой драмы и других. Первой работой актера стала роль Аяса Паши в сериале «Великолепный век». Далее Фехми был приглашен на роль Низаметтин Бея в новую экранизацию книги «Королек — птичка певчая», которая стала вторым по счету масштабным проектом в фильмографии Караарслана. Также актер известен по драматическому детективу «Пикник в Газе».