Балабол 8 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Балабол 8. Сезон 1 24 серии
Детектив, Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 16+54 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 1
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 2
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 6
- 16+53 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 7
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 8
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 9
- 16+51 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 11
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 12
- 16+53 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 13
- 16+53 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 14
- 16+51 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 15
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 16
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 17
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 18
- 16+51 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 19
- 16+50 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 20
- 16+53 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 21
- 16+50 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 22
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 23
- 16+52 мин
Балабол 8
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Саня Балабин вновь сталкивается с самыми разными делами и не раз подвергает себя смертельной опасности. Нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. А приезд дяди Мити вносит в его жизнь новые неожиданные перипетии. Именно с его подачи Саня когда-то пошёл на службу, а теперь дядя Митя регулярно вмешивается в его рабочие дела, вспоминая дни своей милицейской молодости.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- МГРежиссёр
Михаил
Галин
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ОПАктриса
Ольга
Плешкова
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актёр
Денис
Сладков
- ТПАктриса
Татьяна
Плетнева
- ДИАктёр
Дмитрий
Иванюгин
- РМАктёр
Роман
Мигурский
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- АССценарист
Александр
Свердлов
- МПСценарист
Михаил
Пиденко
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- АКОператор
Андрей
Кузнецов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский