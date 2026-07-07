Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 8»
Режиссёры
Актёры
Константин Юшкевич
АктёрСаня Балабин
Григорий Сиятвинда
АктёрДжордж Вилакази
Гоша Куценко
АктёрВалентин Быстрицкий
Юлия Такшина
АктрисаМарьям
Вадим Андреев
АктёрНиколай Грибанов
Инга Оболдина
АктрисаВарвара Постышева
Илья Шляга
АктёрВасилий Карандышев, муж Маши
Мария Пирогова
АктрисаМаша Балабина
Ольга Плешкова
АктрисаЗоя Якубовская
Сергей Баталов
Актёрдядя Митя
Кристина Юдичева
АктрисаКатарина
Денис Сладков
Актёрбайкер
Татьяна Плетнева
Актрисагадалка
Дмитрий Иванюгин
АктёрНюхач
Роман Мигурский
Актёркапитан полиции