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Балабол 8
Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 8»

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 8»

Режиссёры

Михаил Галин

Михаил Галин

Режиссёр

Актёры

Константин Юшкевич

Константин Юшкевич

АктёрСаня Балабин
Григорий Сиятвинда

Григорий Сиятвинда

АктёрДжордж Вилакази
Гоша Куценко

Гоша Куценко

АктёрВалентин Быстрицкий
Юлия Такшина

Юлия Такшина

АктрисаМарьям
Вадим Андреев

Вадим Андреев

АктёрНиколай Грибанов
Инга Оболдина

Инга Оболдина

АктрисаВарвара Постышева
Илья Шляга

Илья Шляга

АктёрВасилий Карандышев, муж Маши
Мария Пирогова

Мария Пирогова

АктрисаМаша Балабина
Ольга Плешкова

Ольга Плешкова

АктрисаЗоя Якубовская
Сергей Баталов

Сергей Баталов

Актёрдядя Митя
Кристина Юдичева

Кристина Юдичева

АктрисаКатарина
Денис Сладков

Денис Сладков

Актёрбайкер
Татьяна Плетнева

Татьяна Плетнева

Актрисагадалка
Дмитрий Иванюгин

Дмитрий Иванюгин

АктёрНюхач
Роман Мигурский

Роман Мигурский

Актёркапитан полиции

Сценаристы

Андрей Шишов

Андрей Шишов

Сценарист
Александр Свердлов

Александр Свердлов

Сценарист
Михаил Пиденко

Михаил Пиденко

Сценарист

Продюсеры

Рауф Атамалибеков

Рауф Атамалибеков

Продюсер

Художники

Ираида Шульц

Ираида Шульц

Художница

Операторы

Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Оператор

Композиторы

Илья Трусковский

Илья Трусковский

Композитор