Сериал «Балабол 8» — это российский комедийный детектив с Константином Юшкевичем, Гошей Куценко, Вадимом Андреевым и Ингой Оболдиной.



Умный и дотошный оперативник Саня Балабин работает над сложными делами и проявляет себя с лучшей стороны, за что заслужил уважение коллег и начальства. Его окружают хорошие люди и верные товарищи, которым он всегда готов прийти на помощь. Жизнь идет своим чередом, пока в ней снова не появляется дядя Митя — подполковник органов в отставке. Когда-то он повлиял на выбор профессии Сани и привык во всём ему помогать. Вот и теперь, по старой памяти, он начинает вмешиваться в расследования, чем только мешает и способствует комичным ситуациям.



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