Балабол 8. Сезон 1. Серия 8
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Балабол 8
1-й сезон
8-я серия
8.52024, Балабол 8. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Комедия16+

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Балабол 8 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Саня Балабин вновь сталкивается с самыми разными делами и не раз подвергает себя смертельной опасности. Нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. А приезд дяди Мити вносит в его жизнь новые неожиданные перипетии. Именно с его подачи Саня когда-то пошёл на службу, а теперь дядя Митя регулярно вмешивается в его рабочие дела, вспоминая дни своей милицейской молодости.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 8»