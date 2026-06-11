Саня Балабин вновь сталкивается с самыми разными делами и не раз подвергает себя смертельной опасности. Нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. А приезд дяди Мити вносит в его жизнь новые неожиданные перипетии. Именно с его подачи Саня когда-то пошёл на службу, а теперь дядя Митя регулярно вмешивается в его рабочие дела, вспоминая дни своей милицейской молодости.

