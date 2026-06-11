8.52024, Балабол 8. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Комедия16+
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Балабол 8 (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Саня Балабин вновь сталкивается с самыми разными делами и не раз подвергает себя смертельной опасности. Нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. А приезд дяди Мити вносит в его жизнь новые неожиданные перипетии. Именно с его подачи Саня когда-то пошёл на службу, а теперь дядя Митя регулярно вмешивается в его рабочие дела, вспоминая дни своей милицейской молодости.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- МГРежиссёр
Михаил
Галин
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ОПАктриса
Ольга
Плешкова
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актриса
Кристина
Юдичева
- Актёр
Денис
Сладков
- ТПАктриса
Татьяна
Плетнева
- ДИАктёр
Дмитрий
Иванюгин
- РМАктёр
Роман
Мигурский
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- АССценарист
Александр
Свердлов
- МПСценарист
Михаил
Пиденко
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- АКОператор
Андрей
Кузнецов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский