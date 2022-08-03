Авантюра на двоих (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Украинский ромком о настоящей судьбе, которая может свести двух людей даже из противоположных вселенных. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Авантюра на двоих» — сериал 2021 года можно смотреть на нашем онлайн-сервисе совершенно бесплатно!
В первом сезоне не по годам серьезной и рассудительной девушке Марине жизнь подготовила непростые испытания. Она пережила смерть родителей, личную трагедию, а теперь готовится к прощанию с любимой бабушкой и изо всех сил старается исполнить ее последнюю просьбу — найти пропавшего внука. Саше тоже пришлось несладко — он вырос в детском доме и зарабатывает на жизнь карточными махинациями. Герои могут оказать друг другу услугу, ведь Марине нужен тот, кто исполнит роль внука, а Саше — крупная сумма денег для покрытия долгов. Но что, если между ними возникнет что-то большее, чем просто выгодная сделка?
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Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Пелихов
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- Актёр
Андрей
Фединчик
- Актриса
Елена
Хохлаткина
- Актриса
Наталия
Денисенко
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актёр
Константин
Корецкий
- Актёр
Глеб
Михайличенко
- Актриса
Ирина
Рождественская
- Актёр
Александр
Давыдов
- ИТАктёр
Иван
Тартынский
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ЮВСценарист
Юлия
Васильева
- Сценарист
Филипп
Маркович
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- Продюсер
Сергей
Ухин
- ИГПродюсер
Илона
Гребенюк
- Оператор
Роман
Нижник
- Композитор
Алексей
Петрожицкий