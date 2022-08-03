Авантюра на двоих (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Украинский ромком о настоящей судьбе, которая может свести двух людей даже из противоположных вселенных. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Авантюра на двоих» — сериал 2021 года можно смотреть на нашем онлайн-сервисе совершенно бесплатно!



В первом сезоне не по годам серьезной и рассудительной девушке Марине жизнь подготовила непростые испытания. Она пережила смерть родителей, личную трагедию, а теперь готовится к прощанию с любимой бабушкой и изо всех сил старается исполнить ее последнюю просьбу — найти пропавшего внука. Саше тоже пришлось несладко — он вырос в детском доме и зарабатывает на жизнь карточными махинациями. Герои могут оказать друг другу услугу, ведь Марине нужен тот, кто исполнит роль внука, а Саше — крупная сумма денег для покрытия долгов. Но что, если между ними возникнет что-то большее, чем просто выгодная сделка?



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