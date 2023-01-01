Биография

Елена Хохлаткина — украинская актриса театра и кино. Родилась в Херсоне 28 января 1968 года. С ранних лет будущая артистка мечтала о театральной сцене. Получив среднее образование, Елена поступила в Херсонское культурно-просветительское училище. Окончив вуз в 1989 году, девушка получила работу в труппе Херсонского областного украинского академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Позже сотрудничала с Русским государственным драматическим театром Республики Адыгея, а с 2000 года получила место в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Матвеевича Бровуна. Елена Хохлаткина долгое время была исключительно театральной актрисой, а сниматься в кино начала уже в зрелом возрасте, после переезда в Киев. Впервые артистка появилась на экране в 2015 году в сериале «Пес». Снималась в проектах «Верни мою жизнь», «Худшая подруга», «Авантюра на двоих». Всего в профессиональной биографии Елены 40 экранных ролей.