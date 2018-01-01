Биография

Сергей Ухин — украинский продюсер. Родился в Киеве 24 марта 1986 года. Сергей работал в Sister’s Production, затем в 2014 году перешел в компанию Front Сinema, основанную Татьяной Гнедаш, где занимал должность продюсера пост-продакшена. Сергей Ухин продюсирует сериалы различных жанров и работает в команде вместе с Татьяной Гнедаш и Дарьей Орешкевич. Кинодеятель работал над комедийным сериалом «Худшая подруга», мелодрамами «Авантюра на двоих» и «Игра в судьбу» с Клавдией Дрозд в главной роли, а также над лентой «Цвет мести».