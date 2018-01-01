Биография

Константин Корецкий — украинский актер театра и кино. Родился в Харькове 8 января 1980 года. Будучи старшеклассником, Константин занимался в театральном кружке. Окончив школу, он поступил в Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского. Выпустившись из вуза в 2000 году, перебрался в Киев. В столице Корецкий стал членом труппы Киевского театра марионеток, на сцене которого сыграл первые профессиональные роли. После университета Константин Корецкий работал исключительно в театре. На экране актер впервые появился в 2004 году, исполнив эпизодическую роль в картине «Торгаши». Позднее Константин сыграл в таких проектах, как «Ефросинья», «Лабиринты судьбы», «Подкидыши». Известность Корецкому принесли сериалы «По законам военного времени» и «Ментовские войны. Киев». Также зритель знает актера по многосерийным лентам «Дело рук утопающих», «Авантюра на двоих», «Отпуск в сосновом лесу». Всего в профессиональной биографии актера более 70 проектов.