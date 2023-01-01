Ты мой
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Ты мой

Ты мой (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Ты мой 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Отчаявшись родить, Катя уговаривает мужа взять ребенка из детдома. Выбор супругов падает на шестилетнего Семена. Но внезапно Алексей уходит от Кати к любовнице, а самой Кате никак не удается найти общий язык с Семеном. Когда наконец отношения между малышом и приемной мамой теплеют, приходит новая беда. Вышедший из тюрьмы отец Семена, Антон, намерен отсудить родительские права у Кати, которая к этому времени оформляет усыновление. Катя понимает, что не отдаст сына – она его по-настоящему полюбила. Впереди череда невзгод, разочарований и надежд, пройдя через которые, Катя сможет отвоевать свое право на любовь и счастье.

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