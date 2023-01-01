Ты мой (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.92019, Ты мой 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Отчаявшись родить, Катя уговаривает мужа взять ребенка из детдома. Выбор супругов падает на шестилетнего Семена. Но внезапно Алексей уходит от Кати к любовнице, а самой Кате никак не удается найти общий язык с Семеном. Когда наконец отношения между малышом и приемной мамой теплеют, приходит новая беда. Вышедший из тюрьмы отец Семена, Антон, намерен отсудить родительские права у Кати, которая к этому времени оформляет усыновление. Катя понимает, что не отдаст сына – она его по-настоящему полюбила. Впереди череда невзгод, разочарований и надежд, пройдя через которые, Катя сможет отвоевать свое право на любовь и счастье.
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Информация
СтранаУкраина, Россия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ОТРежиссёр
Оксана
Тараненко
- АКАктриса
Анастасия
Карпенко
- НКАктриса
Наталья
Корецкая
- СМАктёр
Сергей
Малюга
- ГПАктёр
Геннадий
Попенко
- ОЦАктриса
Ольга
Цицилинская
- ФПАктёр
Филипп
Процков
- Актёр
Константин
Корецкий
- СКАктёр
Сергей
Коршиков
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- ЕИАктриса
Елена
Иванченко
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- ИСХудожница
Ирина
Сажина
- АГМонтажёр
Андрей
Гулянич
- ДСКомпозитор
Дмитрий
Саратский