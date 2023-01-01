Биография

Сергей Коршиков – актер театра и кино. Режиссеры часто приглашают его на роли второго плана. Артист мастерски играет, как отрицательных, так и положительных персонажей. Его герои – картежники, бандиты, врачи, журналисты, бизнесмены, менеджеры, творческие люди. Талантливый украинский артист родился в 1976 году в г. Белицкое. Получив среднее образование, юноша поступил в КНУКиИ. С 2013 г. стал задействован в спектаклях Киевского академического театра драмы и комедии. Яркие роли Сергей Коршиков исполнил в постановках «Токсины», «Дикарь», Женская логика», «Море... Ночь... Свечи...», «Бракованные люди», «Разлучник», «Ложь», «Романтика». Кинематографическая карьера артиста началась в 2004 году. Он исполнил сразу несколько эпизодических ролей в лентах «Русское лекарство», «Я тебя люблю», «Легенда о Кащее, или в поисках тридесятого царства», «Второй фронт». Наиболее ярких персонажей актер воплотил в картинах «Опер Крюк», «Похищение Богини», «Брат за брата», Возвращение Мухтара – 7», «Дочь баяниста». К значимым фильмам Сергея Коршикова можно отнести киноленты «Ветреная женщина», «Дом с лилиями», «Любимая учительница», «Подкидыш», «Кафе на Садовой», «Тот, кто не спит», «Хороший парень», «Швабра», «Не хочу тебя терять».