Ты мой (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Катя работает журналистом и готовит репортаж о детях-сиротах. Рядом с ней любящий муж Алексей, которому женщина сообщает о беременности по дороге домой. От избытка чувств будущий отец теряет управление, и автомобиль попадает в аварию. У Кати случился выкидыш, она не сможет больше стать матерью. После печальных событий в отношениях супругов появилась трещина. В желании спасти брак Катя предлагает усыновить мальчика из детского дома, где делала сюжет. Муж соглашается на предложение жены, но просит оформить усыновление на себя, а после уходит к подруге, с которой давно изменяет Кате. Отношения с Семеном, усыновленным мальчиком, у Кати не складываются. А как только ребенок признает в женщине мать, появляется отец ребенка, вышедший из тюрьмы, который намерен восстановить свое право на опеку. Как будут развиваться события в дальнейшем?
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Информация
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Оксана
Тараненко
- АКАктриса
Анастасия
Карпенко
- НКАктриса
Наталья
Корецкая
- СМАктёр
Сергей
Малюга
- ГПАктёр
Геннадий
Попенко
- ОЦАктриса
Ольга
Цицилинская
- ФПАктёр
Филипп
Процков
- Актёр
Константин
Корецкий
- СКАктёр
Сергей
Коршиков
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- ЕИАктриса
Елена
Иванченко
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- ИСХудожница
Ирина
Сажина
- АГМонтажёр
Андрей
Гулянич
- ДСКомпозитор
Дмитрий
�Саратский