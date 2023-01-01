Ты мой (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Катя работает журналистом и готовит репортаж о детях-сиротах. Рядом с ней любящий муж Алексей, которому женщина сообщает о беременности по дороге домой. От избытка чувств будущий отец теряет управление, и автомобиль попадает в аварию. У Кати случился выкидыш, она не сможет больше стать матерью. После печальных событий в отношениях супругов появилась трещина. В желании спасти брак Катя предлагает усыновить мальчика из детского дома, где делала сюжет. Муж соглашается на предложение жены, но просит оформить усыновление на себя, а после уходит к подруге, с которой давно изменяет Кате. Отношения с Семеном, усыновленным мальчиком, у Кати не складываются. А как только ребенок признает в женщине мать, появляется отец ребенка, вышедший из тюрьмы, который намерен восстановить свое право на опеку. Как будут развиваться события в дальнейшем?



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