Биография

Сергей Малюга – актер кино. Играл во многих популярных российских телесериалах. В их числе такие известные проекты, как «Пес», «Ярость» и «Защитница». Также снимается в полнометражных кинокартинах. Многие фильмы актера принадлежат к жанрам драмы, мелодрамы и детектива. Имеет на счету несколько десятков фильмов. Многие из них являются военно-историческими драмами. Однако практически все роли Сергея Малюги являются второстепенными или эпизодическими. Часто снимается в одних кинопроектах с такими актерами, как Александр Кобзарь, Олег Примогенов, Сергей Сипливый и Юрий Яковлев-Суханов. Сотрудничал с режиссерами Оксаной Байрак и Андреем Малюковым. Имеет более пяти совместных проектов с продюсером Владом Ряшиным. Первой работой в области кино стала небольшая эпизодическая роль в мини-сериале «Европейский конвой», который был снят в 2003 году. Следующими проектами стали кинокартины «Целую всегда не тех», «Аврора» и «Девять жизней Нестора Махно». Наиболее известные и успешные фильмы Сергея Малюги – военно-историческая драма «Битва за Севастополь», мелодрама «Караси» и сериал «Мажор». Также сыграл в популярных телесериалах «1942», «Ловушка», «Отряд» и «Столетие Якова».