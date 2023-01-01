Срок давности (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Срок давности 1 сезон
Приключения, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Учительница Александра счастлива с мужем Антоном и дочкой Машей, она любит свою работу, жизнь ее омрачена только нехваткой денег и нелюбовью свекрови. Когда у Антона начинаются проблемы на работе, Александра, чтобы помочь мужу, устраивается репетитором в богатую семью.
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Информация
СтранаРоссия, Украина
ЖанрыПриключения, Мелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- ЕААктёр
Евгений
Авдеенко
- Актриса
Ольга
Морозова
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- ВЛАктриса
Вероника
Лукьяненко
- Актёр
Константин
Корецкий
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая