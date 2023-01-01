Срок давности
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Срок давности

Срок давности (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Срок давности 1 сезон
Приключения, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Учительница Александра счастлива с мужем Антоном и дочкой Машей, она любит свою работу, жизнь ее омрачена только нехваткой денег и нелюбовью свекрови. Когда у Антона начинаются проблемы на работе, Александра, чтобы помочь мужу, устраивается репетитором в богатую семью.

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6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Срок давности»

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