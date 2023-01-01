Биография

Алексей Петрожицкий — украинский актер, звукорежиссер, композитор и музыкант. Родился в Киеве 28 января 1991 года. Кинодеятель получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого. Играет на сцене Киевского академического театра юного зрителя на Липках в спектаклях «Ромео и Джульетта» и «Сон Кобзаря». Первый саундтрек Алексей Петрожицкий написал для сериала украино-латвийского производства «Снайперша» 2017 года. Его композиции звучат в лентах «По праву надежды», «Худшая подруга», «Игра в судьбу», «Авантюра на двоих», «Елена Прекрасная». Как актер Алексей появился в проектах «Возвращение Мухтара», «Женский доктор» и «Убить змея».